Tokat'ta Organik Patates Hasadı Devam Ediyor

Tokat'ta Organik Patates Hasadı Devam Ediyor
Tokat'ın Artova ilçesinde, 5 dönüm arazide 20 ton patates bekleyen Mustafa Çiftçi, 70-80 yıldır süregelen organik tarım geleneğini sürdürüyor. Lezzetli ve kışa dayanıklı Artova patatesleri, yerel müşterilere ve cips fabrikalarına gönderiliyor. 2025 yılında 40 üreticiden 640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Tokat'ta eylül ayının ortasında başlayan patates hasadı devam ediyor.

Artova ilçesinde üretim yapan Mustafa Çiftçi, 5 dönümlük alana patates ektiğini, bu yıl yaklaşık 20 ton ürün beklediklerini söyledi.

Çiftçi, "Dedemizden bu yana 70-80 yıldır patates üretimi yapıyoruz. Ben 30 yıldır bu işi sürdürüyorum. Atadan gelen bir meslek. Bizim patateslerimiz organiktir, gübre kullanmayız." dedi.

Artova patatesinin lezzetine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Patatesimiz piştiğinde sulanmaz, çok kaliteli olur. Sabit müşterilerimiz var, köylere satıyoruz. Artova'nın patatesi kışa dayanıklı, lezzetli ve pişmesi güzel olduğu için Tokat, Yozgat, Ordu gibi illere de gidiyor. Ayrıca cips fabrikalarına gönderiyoruz. Aile olarak 7-8 kişi çalışıyoruz, hasadı 3-4 günde tamamlıyoruz. Bu yıl iklim sıcak gittiği için dönüme 4 ton hasat bekliyoruz. Patatesin kilosunu 12,5 liraya satıyoruz."

Artova ilçesinde 2024 yılında 42 üretici 650 dekarlık alandan yaklaşık bin 950 ton patates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 40 üreticinin 640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün elde etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
