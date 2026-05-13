Pazar ilçesinde destekleme bilgilendirme toplantısı yapıldı
Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında düzenlenen toplantıda üreticiler, yatırımcılar ve vatandaşlar bilgilendirildi.
Toplantıda, üretimin güçlendirilmesi, kırsalda yatırımların artırılması, tarımsal faaliyetlerin modernizasyonu ve bölgede sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi konuları ele alındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, programın kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirterek, toplantıya katılan üretici ve yatırımcılara teşekkür etti.