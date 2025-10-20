Haberler

Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 340 Kilogram Ele Geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ürünleri satışı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 340 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ürünleri satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 340 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
