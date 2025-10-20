Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 340 Kilogram Ele Geçirildi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ürünleri satışı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 340 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel