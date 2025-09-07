Haberler

Tokat'ta Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Hıdırlık Sosyal Tesislerinden başlayarak Yeşilırmak etrafında 1,5 kilometre boyunca gerçekleştirildi. Etkinliğe Yeşilay Tokat Şube Başkanı ve yönetimi de katıldı.

Tokat'ta 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce tertip edilen ve Hıdırlık Sosyal Tesislerinden başlayarak Yeşilırmak etrafındami 1,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen yürüyüşe Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, yönetimi ve gençlik komisyonu da katılım sağladı.

Yürüyüş, günün teması olan "hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" sloganı çerçevesinde Taşköprü'de sonlandırıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
Taraftar şokta! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.