Tokat'ta Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Yapıldı

Tokat'ta 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce tertip edilen ve Hıdırlık Sosyal Tesislerinden başlayarak Yeşilırmak etrafındami 1,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen yürüyüşe Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, yönetimi ve gençlik komisyonu da katılım sağladı.

Yürüyüş, günün teması olan "hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" sloganı çerçevesinde Taşköprü'de sonlandırıldı.