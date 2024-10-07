Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Tokat'ta Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere yeni destekleme modeli, planlı üretim ve Tarsim uygulamaları hakkında bilgi verildi. Toplantıya ilçe tarım müdürü ve Tarsim bölge müdürü katıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere yeni destekleme modeli, planlı üretim, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarsim uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Üzümören Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, konunun uzmanları tarafından üreticilere Yeni Destekleme Modeli, Planlı Üretim, Çiftçi Kayıt Sistemi, Tarsim sigorta uygulamaları ile TKDK hibe destekleri anlatıldı.

Toplantının sonunda çiftçiler uzman personele sorular da yöneltti.

Toplantıya, Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Tarsim Bölge Müdürü Halis Yamak ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

Ekonomi Güncel Tarım tokat

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir? 7 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı? Discord erişim engeli gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.