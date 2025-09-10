Tokat'ta Çift Tabakalı Asfalt Dönemi Başladı

Tokat Belediyesi çift tabakalı asfalt dönemi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol genişletme, asfalt ve altyapı çalışmaları kapsamında Barbaros Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde düzenlenen Barbaros Caddesi, 4,5 metre genişliğinde kaldırım ve refüj ile modern bir görünüme kavuşuyor.

Belediye tarihinde ilk kez Barbaros Caddesi'nde çift tabakalı asfalt uygulaması yapılıyor. Binder ve aşınma tabakasından oluşan yol, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çizgi uygulamaları da yapılarak cadde trafiğe açılacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Barbaros Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, Tokat Belediyesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çift tabakalı asfalt uygulamamız ile hemşerilerimize uzun ömürlü, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacağız. Yol genişletme, kaldırım ve altyapı düzenlemelerimizle Barbaros Caddesi, Tokat'ın şehir içi trafiğini rahatlatan en önemli güzergahlardan biri olacak."