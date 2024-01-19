Tokat'ın Turhal ilçesinde asfalt atıkları geri dönüştürülerek yol yapımında kullanılıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yol yapımı çalışmalarında ortaya çıkan asfalt atıkları belediye tarafından yol yapımında kullanılan temel dolgu malzemesi yerine kullanılıyor.

Turhal Belediyesi, asfalt atıklarını bünyesinde bulunan taş kırma ve eleme tesisinde parçalayarak tekrar kullanıma kazandırıyor.

Belediye Başkanı İlker Bekler, belediyeye ait konkasör tesisinde yaptığı açıklamada, proje sayesinde hem doğaya hem de belediye ekonomisine fayda sağlandığını belirterek, "Yaz boyunca yaptığımız asfalt çalışmalarından önce kazıdığımız 15 bin ton atık asfaltı tesisimizde kırıp geri dönüştürmeye başladık. Bunun gururu içerisindeyiz. Burada geri dönüşümden ürettiğimiz malzemeyi önümüzdeki yaz yeni açacağımız stabilize yollarda uygulayacağız. Bunun haricinde özel firmalara da satışını gerçekleştiriyoruz. Hem ekonomik boyuttan hem de petrol artığı malzemenin doğaya vereceği zararın önüne geçerek Turhal'ımıza, çevremize, ülkemize iki kat bir fayda sağlıyoruz." dedi.