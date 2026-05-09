Tokat sebze ve meyve toptancı halinde başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Melik Bingöl ile birlikte hal alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek esnafla bir araya geldi.

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sebze meyve toptancı halinde ortak kullanım alanları yenilenirken, giriş ve çıkış noktalarında da düzenlemeler yapılarak güvenlik önlemleri artırılıyor.

Özellikle yoğun kullanım nedeniyle bazı zamanalar trafik ve işleyiş açısından aksamalara neden olan kantar alanı ise yeni yerine taşınarak daha modern ve teknolojik bir sistemle hizmet verecek hale getiriliyor.

Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Tokat Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışımızla sebze meyve toptancı halinde yapılan yeniliklerle ticari hareketliliğe de olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yapacağımız değişikliklerin hal esnafımıza ve Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.