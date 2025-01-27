Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yazıcıoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yazıcıoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı fotoğrafını beğenen Yazıcıoğlu, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Başkan Yazıcıoğlu, "Günlük Hayat" kategorisindeyse Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Yazıcıoğlu, AA çalışanlarına teşekkür etti.