Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve beğendiği fotoğrafları seçti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yazıcıoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yazıcıoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı fotoğrafını beğenen Yazıcıoğlu, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Başkan Yazıcıoğlu, "Günlük Hayat" kategorisindeyse Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Yazıcıoğlu, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
img

Nazlı Sabancı'dan tepki çeken kayak paylaşımı
img

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
img

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.