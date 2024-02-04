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Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Çocuklar Kızakla Eğlendi

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Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Kayak pisti henüz faaliyete geçmediği için tatilciler kızakla eğlendi.

Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Tokat merkeze 90 kilometre, Başçiftlik ilçe merkezine 8 kilometre mesafede, 1600 rakımlı Karacaören Yaylası'nda bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi kış sporları tutkunları ve tatilcileri ağırlıyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla özellikle çocukların çoğunlukta olduğu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezinde kar kalınlığının az olması nedeniyle kayak pisti henüz faaliyete geçmezken tatilciler kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, AA muhabirine, Başçiftlik Kayak Merkezi'nin Tokat'ın tek kayak merkezi olduğunu, il merkezi dışında çevre illerden de ziyaretçi akınına uğrayan tesisin, yarıyıl tatilinde tam kapasiteye ulaştığını söyledi.

Kaymakam Yüksel, "Kar yağışının düşük olduğu tesiste şimdilik kayak pistlerimizi hizmete sunamadık. İstenilen düzeyde yağış olması durumunda kayak pisti de hizmete açılacaktır. Kayak pistinin de hizmete açılmasıyla gelen misafirlerimizin buradan güzel anılarla döneceğine inancımız tamdır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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