TOGÜ'de Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi Töreni

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) dijital finansal okuryazarlık eğitimine katkı verenlere teşekkür belgesi verildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin toplumsal katkı misyonuna vurgu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı personeliyle üniversite akademisyenlerinin iş birliğiyle hayata geçirilen eğitimlerin, toplumun farklı kesimlerine önemli kazanımlar sunduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle dijital bankacılık işlemleri, güvenli internet kullanımı, e-devlet hizmetlerine erişim gibi konularda verilen bilgiler kırsaldaki bireylerin dijital dünyaya daha güçlü adımlarla katılmasına olanak sağladı. Hazırlanan proje raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek. Ayrıca, önümüzdeki dönemde 'Sektör Kampüste' uygulaması kapsamında, projede görev alan jandarma personelinin üniversite öğrencilerine seçmeli ders olarak bu konuları aktarabilecek. İlçelerdeki öğrencilere yönelik eğitimler de yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda projeye katkı sunan akademisyenler ve Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür belgeleri Rektör Yılmaz tarafından takdim edildi.