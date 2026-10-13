Haberler

TMO 2026 çeltik alım fiyatlarını açıkladı, baldo çeltiğinin tonu 45 bin TL oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO 2026 çeltik alım fiyatlarını açıkladı, baldo çeltiğinin tonu 45 bin TL oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun 2026 çeltik alım fiyatlarını ton başına baldo 45 bin TL, cammeo 43 bin TL, Osmancık 38 bin TL ve diğer çeşitler 32 bin TL olarak açıkladı. Alımlar 15 Ekim'de başlayacak, ödemeler teslimatı takip eden 21. günden itibaren üreticilere yapılacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı çeltik alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026 dönemi çeltik hasadının eylül ayı ortasında başladığı ve devam ettiği hatırlatılarak, hasat ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO çeltik alım fiyatlarının açıklanmasının uygun görüldüğü belirtildi. Bu kapsamda çeltik çeşitlerine göre ton başına alım fiyatlarının baldo grubu için 45 bin TL, cammeo grubu için 43 bin TL, Osmancık grubu için 38 bin TL, diğer çeşit çeltikler için 32 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. TMO'nun çeltik alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ve 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren alımlara başlanacağı vurgulanarak, "TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 21'inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar

Siyasette sirkeli su polemiği! Miting alanını 40 gün böyle yıkayacak
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı