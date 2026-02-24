Haberler

İzmir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaparak 24 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyondan sonra gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 yıl içinde hesaplarında büyük miktarda para hareketliliği tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli altın ve taşınmaz belgeleri ele geçirildi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede ikamet eden 5 şüphelinin tefecilik yaptığı duyumu üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamda 5 şüphelinin 5 yıllık MASAK verilerini inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin 5 yıl içerisinde hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para hareketliliği ve suçtan elde ettikleri gelirlerle çok sayıda taşınmaz aldıklarının belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 52 bin lira, 6 bilezik, 7 büyük altın, gerdanlık, altın zincir, 25 çeyrek altın, 2 küpe, 5 tapu, tapu fotokopisi, 10 satış sözleşmesi, 3 mağdura ait kredi kartı, 4 adet 625 bin lira değerinde senet, pos makinası çıktısı, 10 noter belgesi, 4 not defteri ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
