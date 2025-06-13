Tire'de İşçiler, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Arkadaşları İçin Eylem Düzenledi

Tire'de İşçiler, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Arkadaşları İçin Eylem Düzenledi
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İzmir'in Tire ilçesinde organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaparak, güvenli ulaşım taleplerini dile getirdi. İşçiler, yollarının tehlikeli olduğunu belirterek, 'Ölüme değil işe gitmek istiyoruz' pankartları açtılar.

İzmir'in Tire ilçesinde organize sanayi bölgesinde çalışan bazı işçiler, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem düzenledi.

2 No'lu giriş kapısı önünde toplanan işçiler, kara yolunu trafiğe kapatarak, "Ölüme değil işe gitmek istiyoruz", "Ölüm yolu değil yaşam yolu istiyoruz" yazılı pankartlar açtı ve bölünmüş yol talebinde bulundu.

Eylemciler adına konuşan Bekir Karıncalı, bölgedeki trafik kazalarının can kaybına neden olduğunu ve 20 yıldır bu soruna çözüm beklediklerini söyledi.

Karıncalı, "Her sabah ailemizle vedalaşarak işe çıkıyoruz. Bu yol artık kader değil, ölüm yolu oldu. Yıllardır dile getiriyoruz ama çözüm yok. Tek şeritli ve sinyalizasyonu olmayan bu yolda her gün ölümle burun burunayız. Dün kazada yaşamını yitiren Mustafa Hüseyin Barış'ı rahmetle anıyoruz ancak bu yol yapılmazsa yarın bir başkasının adı anılacak. Buna razı değiliz." dedi.

Güzergahta sürekli trafik kazası meydana geldiğini belirten Karıncalı, "Günde yaklaşık 2 bin 500, ayda ise 75 bin araç bu yoldan geçiyor. Yolun çağdaş altyapıya kavuşmaması kabul edilemez. Yolun dar yapısı, üretimi ve çalışanların güvenliğini tehdit ediyor. Artık kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Sanayiciler adına açıklama yapan TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ise yolun her geçen gün daha riskli hale geldiğine dikkati çekerek, 7 bin 500 çalışanı ve 105 tesisi bulunan bölgenin güvenli ulaşımının sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

İşçiler, açıklamalarının ardından Barış'ın hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı.

Ne olmuştu?

M.K'nin (41) kullandığı 45 EC 812 plakalı kamyonet, dün Tire-Torbalı kara yolunda karşı yönden gelen Hüseyin Barış (34) idaresindeki 35 AVS 465 plakalı motosiklet ve T.E. (39) yönetimindeki 35 YDS 40 plakalı motosiklete çarpmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Barış'ın hayatını kaybettiği belirlemişti.

Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü T.E. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kamyonet şoförü M.K., şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Motosiklet sürücülerinin aynı iş yerinde çalıştıkları, motosikletleriyle iş yerine gittikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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