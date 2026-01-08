Haberler

Arnavutluk'ta bir pazara ait depolarda yangın çıktı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da çeşitli malzemelerin yer aldığı pazarın depolarında çıkan yangın geniş bir alanı etkiledi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da çeşitli malzemelerin satıldığı bir pazara ait depolarda yangın çıktı.

Giysi ve diğer malzemelerin satıldığı pazarın depolarında çıkan ve geniş bir alanı etkileyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın, yangının kontrol altına alınmasının ardından başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Haberler.com
