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TİP'ten ekonomi politikalarına tepki: "Mesele kaynak yokluğu değil, kaynağın kimin için seferber edildiği"

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TİP'ten ekonomi politikalarına tepki: 'Mesele kaynak yokluğu değil, kaynağın kimin için seferber edildiği'
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Patronlar sıkışınca kaynak bulunuyor. İşçiye, emekliye, öğrenciye gelince aynı nakarat: 'Kaynak yok.' Mesele kaynak yokluğu değil, kaynağın kimin için seferber edildiği" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Patronlar sıkışınca kaynak bulunuyor. İşçiye, emekliye, öğrenciye gelince aynı nakarat: 'Kaynak yok.' Mesele kaynak yokluğu değil, kaynağın kimin için seferber edildiği" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomi yönetiminin kaynak kullanımına ilişkin politikalarına tepki gösterdi. Partiden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para emekçinin cebine girince 'enflasyon', sermayeye aktarılınca 'istikrar'. Borsada, piyasada kar eden hep patronlar, bedel ödeyen hep halk. Patronlar sıkışınca kaynak bulunuyor, musluklar açılıyor, kamu imkanları seferber ediliyor. İşçiye, emekliye, öğrenciye gelince aynı nakarat: 'Kaynak yok. Bütçe disiplini. Fedakarlık şart.' Mesele kaynak yokluğu değil, kaynağın kimin için seferber edildiği!"

Kaynak: ANKA
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