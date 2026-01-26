Haberler

Tip Genel Başkanı Erkan Baş: "Migros Patronunun İşçiye Hakkını Vermekten Başka Bir Seçeneği Yoktur"

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Migros'un Çayırova ve Şekerpınar depolarında eylem yapan işçileri ziyaret ederek, işçilerin ücret artışı talebinin haklı olduğunu ve patronun bu talepleri karşılamak zorunda olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Migros'un Çayırova ve Şekerpınar depolarında ücret artışı talebiyle başlatılan eylem kapsamında işçileri ziyaret etti. Baş, "Migros patronunun işçiye hakkını vermekten başka bir seçeneği yoktur" dedi.

TİP Lideri Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Migros'un Çayırova ve Şekerpınar'daki depolarında insanca yaşamaya yetecek bir ücret mücadelesiyle gece-gündüz direnen işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Partimiz tüm imkanlarıyla bu haklı direnişi destekleyecektir. Bir kez daha söylüyorum; Migros patronunun işçiye hakkını vermekten başka bir seçeneği yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
