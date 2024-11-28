Üye Girişi
Haberler
Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü

 Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz
Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

TİKA, Sierra Leone'deki Mesleki Eğitimi Destekliyor

TİKA, Sierra Leone'deki Mesleki Eğitimi Destekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sierra Leone'nin Moyamba şehrindeki Teknik Enstitü'ye malzeme desteği sağlayarak mesleki eğitimin geliştirilmesine katkı sundu. Yeni ekipmanlarla öğrencilerin teorik ve pratik eğitim alması sağlanacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'nin Moyamba şehrinde bulunan Moyamba Devlet Teknik Enstitüsüne malzeme desteği sağlayarak mesleki eğitimin geliştirilmesine katkıda bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 1200 öğrencinin eğitim gördüğü enstitüde güneş paneli montaj ve tamir, elektrik-elektronik, bilgisayar eğitimi ve soğutma sistemleri tamirat atölyelerine malzeme desteği sağlandı.

Enstitü Müdürü Joseph Joe, malzeme teslimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin ekipman eksikliği nedeniyle uygulamalı eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Temin edilen malzemelerle hem teorik hem pratik eğitimin bir arada yapılabileceğini ifade eden Joe, bu desteğin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Joe, yapılan yardımlardan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Mevcut malzemelerin yetersiz olduğu enstitüde, TİKA tarafından sağlanan yeni malzemelerle çeşitli teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek gençlerin özel sektörde istihdam edilmesi, meslek sahibi olmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
img

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
img

Müthiş geri dönüşün önüne geçen an
img

MasterChef'te şüphe uyandıran olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

29 Kasım Cuma okullar tatil mi? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 29 Kasım Cuma Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 28-29 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bergen'in mezarı neden kafeste, kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Bergen öldü mü, yaşıyor mu? Bergen nasıl öldü? Bergen ne zaman, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.