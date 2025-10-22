TİKA, Filipinler'de Kadın Girişimcilerin Kakao Üretimini Destekliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) sağlanan modern ekipman desteğiyle Filipinler'de kadın girişimcilerin kakao üretim kapasitesi artırıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Filipinler'in Cavite eyaletinde faaliyet gösteren Daine Kadın Tarım Birliğine, modern kakao işleme ekipmanı desteğinde bulundu.

Proje kapsamında 50 kadın üreticinin üretim kapasitesi ve ürün kalitesi artırıldı.

TİKA'nın desteğiyle kadın üreticiler artık kakao kavurma, karıştırma, temperleme ve kalıplama işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebiliyor. El yapımı ve katkısız olarak hazırlanan ürünler, kadınların tasarladığı markayla yerel pazarlarda ve çevrim içi platformlarda satışa sunuluyor.

Ekipman desteğine ek olarak sağlanan eğitimlerle kadın girişimciler, kırsal kalkınmanın öncü aktörleri haline geliyor.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, projeyi yerinde inceleyerek üretim sürecine katıldı ve kadın girişimcileri başarılarından dolayı tebrik etti.