Haberler

TİKA, Filipinler'de Kadın Girişimcilerin Kakao Üretimini Destekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filipinler'de kadın girişimcilerin kakao üretim kapasitesini artırmak için modern ekipman desteği sağladı. Proje kapsamında, 50 kadın üretici kakao işleme süreçlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebiliyor. Eğitim desteğiyle kadınların kırsal kalkınmada rolü güçleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) sağlanan modern ekipman desteğiyle Filipinler'de kadın girişimcilerin kakao üretim kapasitesi artırıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Filipinler'in Cavite eyaletinde faaliyet gösteren Daine Kadın Tarım Birliğine, modern kakao işleme ekipmanı desteğinde bulundu.

Proje kapsamında 50 kadın üreticinin üretim kapasitesi ve ürün kalitesi artırıldı.

TİKA'nın desteğiyle kadın üreticiler artık kakao kavurma, karıştırma, temperleme ve kalıplama işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebiliyor. El yapımı ve katkısız olarak hazırlanan ürünler, kadınların tasarladığı markayla yerel pazarlarda ve çevrim içi platformlarda satışa sunuluyor.

Ekipman desteğine ek olarak sağlanan eğitimlerle kadın girişimciler, kırsal kalkınmanın öncü aktörleri haline geliyor.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, projeyi yerinde inceleyerek üretim sürecine katıldı ve kadın girişimcileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı ev yıkıldı, ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.