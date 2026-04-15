Bakanlıktan mevzuata aykırı reklamlara 49,8 milyon lira ceza

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, mevzuata aykırı bulunan reklamlara 49,8 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 368 sayılı toplantısında, görüşülen 132 adet dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulunmuş, söz konusu aykırılıklar hakkında toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verilmiştir" denildi.

'HİLELİ MODEM SATIŞLARINA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI'

Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ulaşan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde; kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere 'modeminiz arızalı' veya 'modeminiz yetersiz' şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtilerek, "Yapılan değerlendirmelerde; söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ'

Reklam Kurulunun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu başlığının ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olduğu vurgulanarak, "Yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı