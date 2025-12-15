Haberler

Gümrük Beyannamesi Düzeltme İşlemlerinde Yeni Dönem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahiplerinin belgelerini kendi ofislerinden güncelleyebileceğini duyurdu. Yeni düzenleme ile düzeltme süreçleri hızlanacak ve kolaylaşacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahiplerinin kendi ofislerinden veya veri giriş salonlarından beyannamenin veri alanlarını güncelleyebileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, beyanname düzeltme (redrese) süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı olarak dijitalleşme stratejimiz ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırma hedefimiz doğrultusunda, beyanname düzeltme (redrese) süreçlerini kökten kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yapılan düzenleme ile, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahipleri kendi ofislerinden veya veri giriş salonlarından beyannamenin veri alanlarını güncelleyebilecektir.

Pilot uygulamasını 09.12.2025 tarihi itibarıyla Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüklerinde hayata geçirdiğimiz düzenleme kapsamında işlemler etkin bir şekilde operasyonel olarak başarıyla yürütülmeye başlanılmış olup söz konusu düzenleme ile ihracat beyannamelerindeki düzeltme işlemleri artık çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir. Önümüzdeki süreçte tüm gümrük idarelerimizde uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

İhracat Beyannamesi düzeltme işlemlerinde yaptığımız bu yenilik ihracatçılarımızın ve personelimizin operasyonel yükünü büyük ölçüde hafifleterek ihracat süreçlerinin çok daha hızlı ve etkin ilerlemesini sağlayacaktır. Ülkemizin ihracata yönelik hedeflerine katkı sağlayacak bu düzenlemenin tüm taraflar açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
title