Gümrük Beyannamesi Düzeltme İşlemlerinde Yeni Dönem

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahiplerinin kendi ofislerinden veya veri giriş salonlarından beyannamenin veri alanlarını güncelleyebileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, beyanname düzeltme (redrese) süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı olarak dijitalleşme stratejimiz ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırma hedefimiz doğrultusunda, beyanname düzeltme (redrese) süreçlerini kökten kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yapılan düzenleme ile, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahipleri kendi ofislerinden veya veri giriş salonlarından beyannamenin veri alanlarını güncelleyebilecektir.

Pilot uygulamasını 09.12.2025 tarihi itibarıyla Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüklerinde hayata geçirdiğimiz düzenleme kapsamında işlemler etkin bir şekilde operasyonel olarak başarıyla yürütülmeye başlanılmış olup söz konusu düzenleme ile ihracat beyannamelerindeki düzeltme işlemleri artık çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir. Önümüzdeki süreçte tüm gümrük idarelerimizde uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

İhracat Beyannamesi düzeltme işlemlerinde yaptığımız bu yenilik ihracatçılarımızın ve personelimizin operasyonel yükünü büyük ölçüde hafifleterek ihracat süreçlerinin çok daha hızlı ve etkin ilerlemesini sağlayacaktır. Ülkemizin ihracata yönelik hedeflerine katkı sağlayacak bu düzenlemenin tüm taraflar açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz."