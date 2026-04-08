Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan, Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 183 İşletmeye 96,6 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ve sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, özellikle sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."

Kurulun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere, üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

