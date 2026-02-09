Haberler

Gümrükler Muhafaza Ekipleri Geçen Ay 7 Milyar 655 Milyon Lira Değerinde Ticari Eşya ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçen ay 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı. Bakanlık, yasadışı ticaretle mücadele çalışmalarının 2026 yılına kadar devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçen ay 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin uzmanlaşmış kadroları, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleri ile yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026'da da ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza birimlerince geçen ay gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 121 artışla, toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığı ve uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucunda 4 milyar 805 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, 706 milyon 689 bin lira değerinde çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil malzemesi, başta olmak üzere akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirilmiştir."

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir. Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isimden Özgür Özel'e suç duyurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret

Kayyum atanan Türkiye'nin dev döner zinciri satışa çıkarıldı
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var