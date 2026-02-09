(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçen ay 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin uzmanlaşmış kadroları, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleri ile yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026'da da ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza birimlerince geçen ay gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 121 artışla, toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığı ve uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucunda 4 milyar 805 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, 706 milyon 689 bin lira değerinde çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil malzemesi, başta olmak üzere akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirilmiştir."

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir. Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir."