Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanlığı e-İhale Sistemi'yle 10 ayda 5,7 milyar lira hasılat elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığının e-İhale Sistemi ile gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların satışından bu yılın 10 ayında 5,7 milyar lira gelir elde edildi. Gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken 2025 başından bu yana 6 bin 233 araç ve 17 bin 950 eşya grubu satıldı.

Ticaret Bakanlığının, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-İhale Sistemi ile bu yılın 10 ayında 5,7 milyar liralık hasılat sağlandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Bakanlık, dijitalleşme odaklı uygulamalarıyla kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların ekonomiye yeniden kazandırılması ve satış süreçlerinin şeffaf, güvenli, rekabetçi bir anlayışla gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı doğrultusunda tasfiyelik hale gelen ticari ve binek araçlar, kozmetik, kuyumculuk ve tekstil ürünleri, elektronik eşyalar ile mobilya ve gıda sanayisi ürünleri, rekabetçi ortamda satışa sunuluyor.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla söz konusu eşya ve araçların satışı 2014'ten itibaren şeffaf ve erişilebilir şekilde gerçekleştiriliyor.

İhaleler, tüm kullanıcılar tarafından takip edilebilirken ülkede yerleşik tüm vatandaşlar ihalelere katılabiliyor ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebiliyor.

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde yer alan bilgiye göre tasfiyelik eşyaların e-İhale Sistemi ile satışından geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 6 milyar lira gelir elde edildi.

Söz konusu işlemlerden bu yılın 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 yükselişle 5,7 milyar liralık gelir sağlandı. 2025 yılı başından bu yana 6 bin 233 araç ve 17 bin 950 eşya grubunun satışı yapıldı.

Katılımcılar, ihalelere verilen teklifleri anlık görebiliyor

Sisteme, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler ücretsiz üye olabiliyor.

Satışa sunulan eşya ve araçların satışa esas bedeli, gümrüklenmiş değer esas alınarak belirleniyor. Şeffaflığın artırılması amacıyla eşyalara ait detaylı fotoğraf ve açıklamalar, araçlara ait fotoğraf, video kayıtları ve bağımsız ekspertiz raporları, sistem üzerinden erişime sunuluyor.

Erişim, Bakanlığın internet sayfasından, "www.eihale.gov.tr" adresinden, iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden sağlanabiliyor.

Katılımcılar, ihale için verilmiş teklifleri anlık görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü süreyle ilan ediliyor, ardından 3 iş günü boyunca teklif verilebiliyor.

İhalelerde, araçlarda başlangıç fiyatı, satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalarda başlangıç fiyatı ise yüzde 50'si olacak şekilde belirleniyor. Teklif verebilmek için ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. İhalelerde en yüksek teklifi veren istekli, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanabiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira16

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü

Görüntü bugün kaydedildi! Şehir karlar altında
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü21

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı açıkladı: 6 kişinin öldüğü saldırıda aşırı sağ izleri

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi