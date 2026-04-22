Ticaret Bakanı Bolat: "Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Lila ile Görüşmemizde Ticarette Stratejik Adımları Ele Aldık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için stratejik adımlar üzerinde durduklarını açıkladı. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması ve ortak kazanımlar hedefleniyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat,, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile görüştüklerini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ticaretimizi sıçrama niteliğinde bir ivmeyle daha ileri seviyelere taşıyacak stratejik adımları kapsamlı şekilde ele aldık" dedi.

Bolat ayrıca, "Serbest Ticaret Anlaşmamızın sunduğu kazanımları, yeni fırsatlarla tahkim etmeye ve JETCO mekanizmasının ilk toplantısını en kısa sürede hayata geçirmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Ortak hedefimiz, karşılıklı kazanım anlayışıyla ekonomik ilişkilerimizi daha derin, daha dinamik ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
