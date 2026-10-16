Ticaret Bakanı Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile görüştü:

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olarak Türkiye'de bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ziyareti vesilesiyle Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ve öncesinde Manet'in katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Kamboçya İş Forumu'nun, ülkeler arasında yeni işbirliği kapılarının aralanmasında büyük adım olacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"2025'te 400 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde artırarak 1 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirledik. Türkiye ve Kamboçya olarak, tarım, savunma sanayi, enerji, gıda işleme ve altyapı sektörlerindeki potansiyelimizi artırmayı ve iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA