Tianjin Uluslararası Makine Teçhizatı Fuarı Başladı

TİANJİN, 18 Eylül (Xinhua) -- Tianjin Uluslararası Makine Teçhizatı Fuarı çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek olan fuar, endüstriyel otomasyon ve robotik konulu uluslararası bir sergiyle eş zamanlı olarak düzenleniyor.