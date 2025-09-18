Haberler

Tianjin Uluslararası Makine Teçhizatı Fuarı Başladı

Tianjin Uluslararası Makine Teçhizatı Fuarı Başladı
Tianjin'de, 20 Eylül'e kadar sürecek olan Uluslararası Makine Teçhizatı Fuarı, endüstriyel otomasyon ve robotik alanında uluslararası bir sergiyle eş zamanlı olarak düzenleniyor.

TİANJİN, 18 Eylül (Xinhua) -- Tianjin Uluslararası Makine Teçhizatı Fuarı çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek olan fuar, endüstriyel otomasyon ve robotik konulu uluslararası bir sergiyle eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
