Tianjin Limanı, Yılın İlk Kruvaziyer Gemisini Ağırladı
Çin'in Tianjin Belediyesi'ndeki uluslararası liman, 460'tan fazla turisti taşıyan 'Europa 2' kruvaziyer gemisini karşıladı.
TİANJİN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, salı günü turistlerle dolu yılın ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. "Europa 2" adlı kruvaziyer gemisi, Almanya, Avustralya, Avusturya ve diğer ülke ve bölgelerden 460'tan fazla yolcu taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel