Çin'in Bilim ve Teknoloji Kenti, Üretimini 2025'te Yüzde 15,62 Artırdı

Güncelleme:
Beijing-Tianjin Zhongguancun Bilim ve Teknoloji Kenti, 2025 yılında 1.873 milyar yuan (yaklaşık 271 milyon ABD doları) yıllık üretim değeri elde etti. Bu değer, geçen yıla göre yüzde 15,62 oranında bir artış gösterdi.

TİANJİN, 31 Ocak (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Beijing-Tianjin Zhongguancun Bilim ve Teknoloji Kenti görülüyor, 23 Ocak 2026.

Beijing ile Tianjin'in, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasına yönelik ulusal stratejiyi birlikte hayata geçirmek için oluşturduğu önemli işbirliği platformu olan Beijing-Tianjin Zhongguancun Bilim ve Teknoloji Kenti, farklı türlerde toplam 2.060 kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Kentte 2025 yılında toplam yıllık üretim değeri geçen yıla göre yüzde 15,62 artışla 1,873 milyar yuan (yaklaşık 271 milyon ABD doları) olarak kaydedildi. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

