THY Teknik AŞ, Citilink ile Uçak Bakım Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Endonezyalı hava yolu şirketi Citilink ile Airbus A320 uçaklarının iniş takımları için çok yıllık bakım anlaşması yaptığını duyurdu. Anlaşma, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Endonezyalı hava yolu şirketi Citilink'in filosundaki "Airbus A320" uçaklarının iniş takımlarının bakımı için anlaşma yapıldığını duyurdu.

THY'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Citilink ile "Airbus A320 neo" ve "A320 ceo" uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsayan çok yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmayla şirketle olan iş birliğinin geliştirildiği aktarılarak, THY Teknik AŞ'nin en hızlı gelişen havacılık bölgelerinden Asya-Pasifik'teki pazardaki varlığını genişletmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "İniş takımı bakım hizmetlerinde çözüm ortağı olarak bizi tercih eden Citilink'e teşekkür ederiz. Uzman ekiplerimizle, Citilink'in uçaklarına en yüksek emniyet ve kalite standartlarında bakım hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

