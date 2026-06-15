Haberler

THY, Peru'ya sefer başlatma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları, Peru'nun başkenti Lima'ya tarifeli sefer başlatma kararını KAP'a bildirdi.

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Peru'ya sefer başlatma kararı aldı.

Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca imkanlar ve Pazar koşullarına bağlı olarak Peru'nun başkenti Lima'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına saldırı girişimi
Gelin, 88 yaşındaki kayınpederini döve döve öldürdü

Gelin, 88 yaşındaki kayınpederini döve döve öldürdü
ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk

Dünya Kupası'nda bir ilki yaşadık!
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Galatasaray'ın yıldızını alıyor!
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Bakan Kurum 'Bugün başladı' dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu

Görüntü bu sabah kaydedildi! Sandalyesini alan bankanın önüne koştu