THY'den bayram tatili için ek sefer

Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili nedeniyle THY, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer düzenleyecek.

YARIN başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 365 ek sefer planladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22–31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. Türk Hava Yolları olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
