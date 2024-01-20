TFF 2. Lig maçında sahaya giren köpek futbolcular tarafından kucaklandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor ile Diyarbekirspor A.Ş. arasındaki maçta, korner atışı sırasında sahaya giren köpek futbolcular tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldı. Maç 0-0 berabere tamamlandı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor, Diyarbekirspor A.Ş. maçının 30'uncu dakikasındaki korner atışı sırasında sahaya giren köpeği futbolcular, kucaklayıp dışarı çıkardı.
İsmail Ogan Stadı'ndaki maçı Serkan Pınar, İlker Ayten, Murat Şimşek yönetti. Maçın 30'uncu dakikasında Serik Belediyespor'un korner atışı kullanacağı sırada sahaya köpek girdi. Ceza sahasına ilerleyen köpeği seven Serik Belediyespor'dan Hakan Olgun, kucaklayıp dışarı çıkardı. Maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşma 0-0 sona erdi. Serik Belediyespor, puanını 19'a Diyarbekirspor A.Ş. ise 30'a çıkardı.