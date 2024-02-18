TFF 2. Lig Futbolcusu Mümin Talip Pazarlı Kan Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2023-2024 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan stoper Mümin Talip, 3 hafta önce rahatsızlandı. Serik'teki özel bir hastaneye başvuran futbolcuya, kan kanseri teşhisi konuldu.

Daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Mümin Talip, uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun." dedi.

Mümin Talip'in cenazesinin nereye defnedileceğine ilişkin ailesinin kararının beklendiği öğrenildi.