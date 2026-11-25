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TES-İŞ Sendikası, Soma ve Kangal termik santrallerinde üretimin sürdürülmesini, Soma'da çalışanların ücret ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, Kangal'da ise istihdamın korunmasını talep etti.

TES-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Erçelik, sendika yöneticileri ve işçilerin Kangal ve Soma termik santrallerindeki taleplerini dile getirmek için Konya'daki Anadolu Birlik Holding önünde toplandığı belirtildi.

Erçelik, buradaki basın açıklamasında, her iki santralde de üretimin tamamen durduğu bir noktaya gelindiğine dikkati çekerek, söz konusu durumun başta işçiler olmak üzere ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Soma Termik Santralinde çalışanların ücretinin ve kıdem tazminatlarının ödenmediğini, Kangal Termik Santralinde ise istihdamın ve kazanılmış hakların korunmasını isteyen Erçelik, şunları kaydetti:

"Soma Termik Santrali kamuya geçti, bundan sonraki sürecin takipçisiyiz. Bu şirket Kangal'da da aynı bahanelerle santrali durdurdu. Üyelerimiz rızası alınmadan haksız ve hukuksuz ücretsiz izne çıkarıldı. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Soma ve Kangal termik santrallerinde yıllarca alın teri döken, emeğiyle üretime katkı sağlayan arkadaşlarımız kış mevsiminin ortasında büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılmıştır. Hiç kimsenin emeğinin yok sayılmasına, alın terinin karşılıksız bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Üyelerimizin alın teri, geleceği sahipsiz değildir."

Kaynak: AA