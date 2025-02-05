İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Terme Belediyesi Araç Bakımında Tasarruf Sağlıyor

Terme Belediyesi Araç Bakımında Tasarruf Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesi, araç ve iş makinelerinin bakımını kendi atölyesinde yaparak maliyetleri düşürüyor. Başkan Şenol Kul, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için tasarruf tedbirleri uyguladıklarını belirtti.

Terme Belediyesinin, bünyesindeki iş makinesi ve araçların bakım ve onarımlarını Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendirirken, kiralama yerine satın alma yöntemini tercih ederek maliyetleri azaltıyor.

Ayrıca araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını kendi personeliyle gerçekleştirerek tasarruf sağlıyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve giderlerin azaltılması için bir dizi tasarruf tedbiri uyguladıklarını belirterek, "Belediyemizin araç filosunda bulunan iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını kendi atölyelerimizde, kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında ustalarımız soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Araçları servise göndermek yerine kendimiz tamir ederek daha büyük maliyetlerin önüne geçiyor, ciddi anlamda tasarruf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Trabzonspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş
img

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.