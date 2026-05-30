TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Bayram Dönüşü Yoğunluğu

1) TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatilinin 7'nci gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin geri dönüş yolculukları sürüyor. Tatilden dönenler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu. Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki Gültepe ile Korutepe tünellerinin yer aldığı bölgede yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Güzergahlarda, yoğunluğun bu gece ve hafta sonu boyunca artması bekleniyor. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı