Tekstil fabrikasındaki yangının zararı 17 milyon avro

KAHRAMANMARAŞ'taki tekstil fabrikasının üretim bölümünde, makinedeki teknik arıza sonrası çıkan yangının zararının, yaklaşık 17 milyon avro olduğu öğrenildi.

Ferhuş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında 13 Haziran akşamı yangın çıktı. Günlük 50 ton üretim kapasitesine sahip fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 68 personel ve 28 araçla yaptığı 5 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangında 1'i itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangında, binanın büyük kısmı da kullanılmaz hale geldi. Yangına ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 'Open-End' makinesindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirlenen yangında, yaklaşık 17 milyon avro zararın oluştuğu, fabrikanın yangından kısa bir süre önce sigortasının sona erdiği ve sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı