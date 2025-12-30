Tekirdağlı balıkçılar yeni yılda sardalya ve istavrit umuduyla ağ atacak

Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda sardalya ve istavrit umuduyla denize açılacak.

Balıkçılar yeni umutlarla denize açılmadan önce Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onarmaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin de artmasını beklediklerini söyledi.

Balıkçıların eylül ayından bu yana kıyıya genelde balıkla döndüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Yeni yılda balıkçılar istavrit, sardalya ve kolyoz avcılığı yapacak gibi duruyor. İnşallah havaların daha da soğumasıyla balık artacaktır. Balığın artması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirecek. Bu sene balıkçılar genelde burada avlandı. Karadeniz'e giden pek olmadı. Balık olduğu sürece Marmara'da avcılığa devam edilecek." dedi.

Balıkçı Mustafa Demir de 4 aydır denizde ekmek mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Yeni yılda balığın biraz daha bol olmasını umut ettiklerini belirten Demir, sardalya ve istavrit dolu ağlarla kıyıya dönmek istediklerini ifade etti.