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Tekirdağ Valisi Soytürk Saray İlçesini Ziyaret Etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde okullar ve bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali, yerel sorunları dinleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan 8 derslikli Güngörmez İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, ardından Bahçeköy ve Güngörmez mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Soytürk, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Soytürk, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret ederek, yönetim kurulu başkanı Oğuz Şişman'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Saray Belediye Başkanı Abdul Taşyasan eşlik etti.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel

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