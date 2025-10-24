Haberler

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikaları ile aktif işgücü programları görüşüldü. Toplantıda 2026 yılı işgücü mesleki eğitim planı ve işbaşı eğitim programı planı ele alındı.

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Yaşar Esen tarafından sunum yapıldı.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2026 Yılı Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı" ve "2026 Yılı Yıllık İşbaşı Eğitim Programı Planı" görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına ve kurul üyeleri katıldı.

