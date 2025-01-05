Tekirdağ Emniyet Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turanlı ve Üzgün bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette, gençler ve çocuklar için birlikte yapılabilecek etkinlik ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Üzgün ziyareti dolayısıyla Turanlı'ya teşekkür etti.