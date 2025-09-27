Haberler

Tekirdağ'da Üreticilere Kanola Tohumu Dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Tekirdağ'da 46 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 750 kilogram kanola tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, projenin bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Tekirdağ'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum talep başvurusunda bulunan üreticilere kanola tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde düzenlenen programda, TAKE projesiyle bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak yeni üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.

Aksoy, projeyle arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılarak, çevre ve insan sağlığına dost uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından 46 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 750 kilogram kanola tohumu dağıtımı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
