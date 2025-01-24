Tekirdağ'da Sahte Para Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "sahte para" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahre para sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Ekiplerin bu kapsamda bir adrese düzenledikleri operasyonda Y.E. ve E.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 38 bin 600 liralık 193 adet sahte 200 lira ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Trafik kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.V. T. idaresindeki 59 AC 466 plakalı cip, Kazımiye Mahallesi'nde T.S. yönetimindeki 51 AAL 054 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Ö.V. T. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.