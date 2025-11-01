Tekirdağ'da Roman Çocuklar Dostluk Maçı Düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlik kapsamında Roman çocuklar dostluk maçı yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Hıdırağa ve Turan Mahallesi'nden Roman çocuklar Çorlu General Basri Saran Spor Stadyumu'nda bir araya geldi.

Maçtan önce Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör çocuklarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra çocuklar sahaya "Güvenli Toplum Güçlü Gençlik" pankartıyla çıktı.

Vali Soytürk'ün başlama vuruşunun ardından maç başladı.

Mücadeleyi Hıdırağa Mahallesi 7-0 kazandı.

Vali Soytürk, gazetecilere, çocukların çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.

Maçların çocukların kaynaşması için önemli olduğunu dile getiren Soytürk, "Kore Mahallemizdeki gençlerle Muratlı'dan gelen gençlerimize bir futbol müsabakası yaptırıyoruz. Bu bir kaynaşma olsun, Roman vatandaşlarımızın aralarında bir sportif etkinlik olsun diye yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Aydoğdu Mahallemiz var Süleymanpaşa'da. Bir sonraki maçı da Süleymanpaşa'da yapacağız. Bir kaynaşma olsun, gençleri spora yöneltelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım gayesindeyiz." dedi.