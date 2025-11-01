Haberler

Tekirdağ'da Roman Çocuklar Dostluk Maçı Düzenlendi

Tekirdağ'da Roman Çocuklar Dostluk Maçı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Hıdırağa ve Turan Mahallesi'nden Roman çocukların katıldığı bir dostluk maçı düzenlendi. Vali Recep Soytürk'ün de katıldığı etkinlikte çocuklar 'Güvenli Toplum Güçlü Gençlik' pankartıyla sahaya çıktı. Maçı Hıdırağa Mahallesi 7-0 kazandı.

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlik kapsamında Roman çocuklar dostluk maçı yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Hıdırağa ve Turan Mahallesi'nden Roman çocuklar Çorlu General Basri Saran Spor Stadyumu'nda bir araya geldi.

Maçtan önce Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör çocuklarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra çocuklar sahaya "Güvenli Toplum Güçlü Gençlik" pankartıyla çıktı.

Vali Soytürk'ün başlama vuruşunun ardından maç başladı.

Mücadeleyi Hıdırağa Mahallesi 7-0 kazandı.

Vali Soytürk, gazetecilere, çocukların çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.

Maçların çocukların kaynaşması için önemli olduğunu dile getiren Soytürk, "Kore Mahallemizdeki gençlerle Muratlı'dan gelen gençlerimize bir futbol müsabakası yaptırıyoruz. Bu bir kaynaşma olsun, Roman vatandaşlarımızın aralarında bir sportif etkinlik olsun diye yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Aydoğdu Mahallemiz var Süleymanpaşa'da. Bir sonraki maçı da Süleymanpaşa'da yapacağız. Bir kaynaşma olsun, gençleri spora yöneltelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım gayesindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.