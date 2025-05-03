Tekirdağ'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada hasar oluştu.