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Tekirdağ'da demir yolu yük merkezleri Vali Soytürk başkanlığında değerlendirildi

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Tekirdağ'da Vali Soytürk başkanlığındaki toplantıda, hızlı tren hattı kapsamında planlanan demir yolu yük merkezlerinin konumu ve üretim tesislerine yakınlığı görüşüldü. Demir yolu ve liman bağlantıları güçlendirilerek taşıma maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ'da sanayi kuruluşlarının taşıma maliyetlerini azaltmak ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla planlanan demir yolu yük indirme ve yükleme merkezleri değerlendirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) ev sahipliğinde, Rektörlük binasında düzenlenen TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Yetkilileri Bilgilendirme Toplantısı'nda, organize sanayi bölgelerinin demir yolu ve liman bağlantıları ele alındı.

Vali Recep Soytürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ'dan geçecek hızlı tren hattı kapsamında planlanan yük merkezlerinin konumu ve üretim tesislerine yakınlığı görüşüldü.

Sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ham maddelerin üretim tesislerine taşınması ile üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştırılmasında demir yolunun daha etkin kullanılması üzerinde duruldu.

Organize sanayi bölgeleri, yük merkezleri ve limanlar arasındaki ulaşım bağlantıları değerlendirildi.

Kara yoluna göre ortalama 3,5 kat daha ekonomik olduğu belirtilen demiryolu taşımacılığının, mevcut altyapı ve yapımı süren hızlı tren hattıyla Tekirdağ sanayisine sağlayabileceği rekabet avantajları ele alındı.

Asyaport, Ceyport ve Martaş limanlarının kentin lojistik potansiyeline katkısının da değerlendirildiği toplantıda, Çin'den Avrupa'ya uzanan demir yolu güzergahları ile Basra Körfezi'nden başlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin bölge sanayisi açısından sunduğu fırsatlar görüşüldü.

Demir yolu ve liman bağlantılarının güçlendirilmesiyle Tekirdağ'daki üreticilerin Avrupa, Orta Asya ve Basra Körfezi ülkelerine erişiminin kolaylaştırılması, taşıma maliyetlerinin azaltılması ve kentin lojistik kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürü Uğur Açıkgöz, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve Martaş Limanı Genel Müdürü Orhan Çebi katıldı.

Kaynak: AA
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