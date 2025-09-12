Tekirdağ'da 23 Yeni Üzüm Çeşidi Tanıtıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 23 üzüm çeşidinin tanıtımı yapıldı.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen programda, Enstitü tarafından geliştirilen 23 üzüm çeşidi ile 30 çeşit adayı üreticilerin beğenisine sunuldu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, programda yaptığı konuşmada, bağcılığın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı, Türkiye topraklarının bağcılığa uygun olduğuna dikkati çekti.

Enstitünün kaliteli çeşitler yetiştirmeye devam ettiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Üzüm suyunun ve üzüm yağının geliştirilmesi, paketlenmesi ve pazara sunulmasıyla birlikte özellikle bölgemizin milli içeceği olan hardaliye için üzüm çeşitlerine ayrı bir önem verilmektedir. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da yeni geliştirilen çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğunu belirterek "Üreticilerimiz, çeşitlerin performanslarını yerinde görme fırsatı buldu. Araştırma enstitümüz kaliteli ve yüksek verimli ürünler geliştirmeye devam ediyor." dedi.

Islah Çalışmaları Sorumlusu Dr. Onur Ergönül ise 30 çeşit adayı ve geliştirilen 23 üzüm çeşidinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Islah çalışmalarındaki amaçlarının, üreticilerin daha fazla kazanç sağlayacağı üzüm çeşitlerini geliştirmek olduğunu belirten Ergönül, "Sofralık üzüm çeşitlerinde çekirdeksiz, muhafazaya uygun ve iri taneli yeni çeşitleri sektöre kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.