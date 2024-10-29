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Tekirdağ'da 1923 Kulaçla Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Tekirdağ'da 1923 Kulaçla Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
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Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, yüzücüler 1923 kulaç atarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutladı. Etkinliğe katılan 23 sporcu, Marmara Denizi'nde Türk bayrağı açarak büyük bir farkındalık yarattı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yüzücüleri madalya ile ödüllendirdi.

Tekirdağ'da yüzücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla 1923 kulaç attı.

Süleymanpaşa Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde düzenlediği organizasyona, farklı yaştan 23 sporcu katıldı.

Katılımcılar bir saati aşkın zamanda 1923 kulaç atarak, Rumeli İskelesi'ne ulaştı.

Vatandaşların alkışlarla karşıladığı yüzücüler, denizde Türk bayrağı açtı.

Daha sonra iskeleye çıkan yüzücülere madalyaları Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünün gururla kutlandığını söyledi.

Yüzücülerin güzel bir farkındalık yarattığını aktaran Nallar, bu tür organizasyonları daha da arttıracaklarını kaydetti.

Nallar daha sonra etkinliğe katılanlar adına yüzücü Yüksel Sönmez'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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