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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vergi ve atık ücreti son ödeme tarihlerini duyurdu

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vergi ve atık ücreti son ödeme tarihlerini duyurdu
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksidi ile Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlerinin son ödeme tarihlerini duyurdu. İlan vergisi 30 Kasım 2026 Pazartesi, atık ücreti 31 Aralık 2026 Perşembe gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksidi ile Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlerinin son ödeme tarihlerini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksitinin 30 Kasım 2026 Pazartesi, Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlerinin ise 31 Aralık 2026 Perşembe gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Vatandaşlar ayrıntılı bilgi almak için ilçelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi veznelerine başvurabilecek.

ÇOSB'de eğitim düzenlenecek

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Akademi tarafından, sanayi kuruluşlarına yönelik "Sera Gazı Emisyonları ve Sera Gazı Azaltımı" konulu çevrim içi eğitim gerçekleştirilecek.

ÇOSB'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (EDIH) ağı paydaşlığında faaliyet gösteren EDIH West Marmara İnovasyon Merkezi kapsamında düzenlenecek eğitimde, sera gazı emisyonlarının yönetimi ve azaltılmasına ilişkin konular ele alınacak.

Eğitim programında sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Taraflar Konferansı (COP) süreçleri, ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı'nın Türk sanayisine etkileri hakkında bilgi verilecek.

Kaynak: AA
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